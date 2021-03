Pensionsvorsorge: Unabhängigkeit durch finanzielle Freiheit

Als Folge der Pensionsreform 2003 wird das Pensionsalter der Frauen schrittweise an jenes der Männer angeglichen. Außerdem steigt der Durchrechnungszeitraum bei der Pensionsberechnung bis 2028 auf 40 Jahre. Früher wurden für die Pensionsbemessung nur die 15 besten Jahre herangezogen. „Künftig wird jedes Jahr Karenz oder Teilzeit bei der Pension zum Problem. Frauen müssen damit meist die Herausforderung bewältigen, neben Familie und Beruf auch einen besonderen Fokus auf die private Vorsorge zu legen“, merkt Marion Morales Albiñana-Rosner an. Knapp die Hälfte aller beschäftigten Frauen arbeitet derzeit in einem Teilzeitverhältnis oder geringfügig. Bei Männern sind es nur neun Prozent. Ein Jahr Teilzeitarbeit im Ausmaß von 50 Prozent vermindert die Pension um rund ein Prozent. Ein Jahr Unterbrechung verringert die Pension um etwa zwei Prozent.