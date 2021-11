Nachhaltigkeit: Das Klima retten mit Augenmaß

Der Amundi CPR Climate Action bietet in Zusammenhang mit Klimaschutz spannende Möglichkeiten der Geldanlage. Der Investmentfonds veranlagt das Geld in Unternehmen, die sich verbindlich dazu bekennen, CO 2 -Emissionen zu reduzieren und so aktiv die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. Dabei werden aus den MSCI World All Countries-Index, der weltweit rund 2800 Aktien abbildet, jene Unternehmen herausgefiltert, die ein strenges Klima- und Sozial-Rating bestehen. Schlussendlich investiert der Amundi CPR Climate Action in ungefähr 70 bis 90 ausgewählte Aktien.

Bei der Bewertung der einzelnen Unternehmen, in die der Fonds investiert, ist Amundi eine exklusive Partnerschaft mit CDP, einer global vernetzten NGO und Pionier in Sachen CO 2 -Transparenz eingegangen. Ahmadi: „Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit und wird das Leben der zukünftigen Generationen maßgeblich beeinflussen. Jeder Einzelne kann hier im Rahmen seines persönlichen Lebensstils und bei der Geldanlage einen Beitrag leisten.“