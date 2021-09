Mit Nachhaltigkeit der Krise trotzen

Eine Analyse des Finanzinformations- und Analyseunternehmens Morningstar zur Wertentwicklung von nachhaltigen Veranlagungsprodukten im Vergleich zu konventionell gelenkten Investments basierend auf einer Nachhaltigkeitsklassifikation von Morningstar zeigt, dass nachhaltige Investmentfonds über einen längeren Zeitraum hinweg überdurchschnittlich erfolgreich sind. So haben auf Zehn-Jahres-Sicht 67,3 Prozent der weltweit anlegenden nachhaltigen Aktienfonds per Ende 2019 mehr Ertrag gebracht als traditionelle globale Aktienfonds. Bei ESG-Fonds mit Fokus auf nachhaltig agierende amerikanische Blue Chip-Unternehmen fielen die Erträge sogar bei 81,3 Prozent besser aus. Morningstar ermittelte zudem, dass nachhaltig gelenkte Aktienfonds, die global, in den USA, in Europa oder in der Eurozone investieren, auch über kürzere Laufzeiten von fünf, drei oder einem Jahr besser abschnitten als konventionelle Fonds.

Hauer: „Die Gründe für die hohe Stabilität der ESG-Fonds liegen nicht zuletzt darin, dass diese verstärkt in fortschrittliche Marktsegmente wie beispielsweise Technologie oder Gesundheit investieren, die in einer von Home-Office und Kontaktbeschränkungen geprägten Welt eher wachsen können.“ Erfolg ist niemals garantiert, denn Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft. In jeder Branche, ob grün oder nicht, wird es nach der Pandemie Gewinner und Verlierer geben.