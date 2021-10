Kompass fürs Vermögen

Wer auf Reisen geht, nimmt in der Regel einen genauen Plan zur Hand, um sicher das gewünschte Ziel zu erreichen. Susanne Müller-Taborsky, Leiterin des UniCredit Bank Austria Premium Banking: „Was im täglichen Leben unerlässlich ist, sollte auch bei der Vermögensanlage nicht außer Acht gelassen werden. Wir im Premium Banking der UniCredit Bank Austria planen gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, indem wir genau auf ihre Bedürfnisse eingehen. In unserer persönlichen Beratung spielen fünf zentrale Bedürfnisfelder eine entscheidende Rolle, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte.“

1. Die eigenen Ziele verdeutlichen

Müller-Taborsky: „Es mag selbstverständlich klingen, dass man sich vor einer Geldanlage über die eigenen Ziele im Klaren sein sollte. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Zielen fehlt aber häufig. Aus unserer Sicht ist eine gute Planung für die richtige Entscheidung unerlässlich.“ Bevor man also darüber entscheidet, wie man sein Geld veranlagen will, sollte man zum Beispiel wissen, welche größeren Anschaffungen man in nächster Zeit plant oder welche größeren Vorhaben man in seinem Leben hat. Will man eine Familie gründen, in eine neue Stadt umziehen, oder steht schon bald der Pensionsantritt bevor?

2. Eine ehrliche Bilanz ziehen und den Vermögensstatus bestimmen

Jeder Finanzplanung geht eine Bestandsaufnahme voran. Dabei werden Einnahmen und Ausgaben erfasst und einander gegenübergestellt. Zusätzlich ist es wichtig, einen sogenannten Vermögensstatus zu erstellen – das nicht nur gedanklich, sondern mit dem Rechenstift auf Papier. Festverzinsliche oder andere Wertpapiere wie Aktien, Fonds oder Anleihen, Gold, Versicherungen und Sparbücher sowie Ansprüche aus gesetzlichen, betrieblichen und privaten Pensionsversicherungen sollten bei dieser Bestandsaufnahme erfasst werden. Nicht vergessen darf man Mieteinkünfte, Immobilien und etwaige Beteiligungen. Doch zur Erhebung des „Status quo“ gehört auch die Kostenseite. Kontoauszüge aus der Vergangenheit helfen herauszufinden, welche Summen regelmäßig abfließen.

Oft stellt sich dabei heraus, dass die Kosten für das tägliche Leben unterschätzt werden. Wichtig ist auch eine gewisse Aufrichtigkeit bei der Frage nach dem gewünschten Lebensstil, denn viele Menschen haben keinen Überblick über ihre Ausgaben. Diese Kalkulation sollte auch eine Inflationserwartung beinhalten. Müller-Taborsky: „Um eine solide Finanzstrategie für die Zukunft gemeinsam mit unseren Beraterinnen und Beratern zu erarbeiten, ist es enorm hilfreich, den Status quo und die Lebensumstände genau zu kennen.“