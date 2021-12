Kapitalmarkt: Die Zukunft hat begonnen

Die Coronakrise hat den Technologieboom in den vergangenen zwei Jahren verstärkt, und die Aktien der Tech-Unternehmen sind mittlerweile sehr hoch bewertet. Kein Wunder, denn auf der ganzen Welt hat die Corona-Pandemie auch einen großen Digitalisierungsschub mit sich gebracht. Internet-Shopping beispielsweise boomt, und die Generation der Millennials hat in der ersten Lockdown-Phase 2020 um 33 Prozent mehr online ausgegeben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Home-Office ist gekommen, um zu bleiben. E-Health-Services verzeichnen eine enorme Nachfrage, und dieser Markt wird in den nächsten sechs Jahren von 100 auf 600 Milliarden US-Dollar anwachsen. Beim Thema Block-Chain ist das Wachstum noch viel größer. Rosen-Philipp: „Der vermehrte Einzug der Technologie in alle unsere Lebensbereiche war noch nie so er-lebbar wie seit Beginn der Pandemie und diese Entwicklung hat auch den Tech-Unternehmen an den Börsen einen riesigen Schub gegeben.“ An der Börse zeichnet sich zunehmend ein Wechselspiel zwischen „New“ und „Old Economy“ ab. Wenn eine neue Meldung in Zusammenhang mit Corona die Marktteilnehmer erschreckt, steigen die sogenannten „stay at home stocks“. Wenn aber eine Rückkehr ins normale Leben mit menschlicher Interaktion angesagt ist, dann schlägt die Stunde von unterbewerteten Titeln, wie etwa aus der Tourismusbranche. Während Tech-Aktien schon teuer sind, gibt es noch viele krisengebeutelte Substanzunternehmen, die nun wieder großes Kurspotenzial haben.