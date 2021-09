Geldanlage: Setze nicht alles auf ein Pferd!

Das Fondsresearch des Premium Banking der UniCredit Bank Austria erstellt und pflegt die Liste der „Best in Class“-Fonds, die Kundenberater aktiv anbieten können. „Best in Class“ bedeutet dabei, dass nur jene Fonds auf die Liste kommen, die im Vergleich zu allen anderen auf dem österreichischen Markt verfügbaren Fonds mit vergleichbarer Ausrichtung anhand differenzierter quantitativer und qualitativer Kriterien am besten abschneiden. Darüber hinaus werden die „Best in Class“-Investmentfondsprodukte der geprüften Partner in einem mehrstufigen Prozess anhand differenzierter Qualitätskriterien bewertet. Rund 200 Vergleichsgruppen des unabhängigen Datenproviders MorningStar werden hierfür herangezogen.

Innerhalb von Ländern oder Sektoren wie beispielsweise „Aktien Österreich“ oder „Aktienfonds im Sektor Energie“ werden alle Fonds anhand ihres Risiko-Ertrags-Profils gereiht. Ist ein Fonds mit seiner Wertentwicklung in Relation zu seinem Risiko unter den besten 20 Prozent seiner Vergleichsgruppe, erhält er fünf Sterne. Die nächstbesten erhalten vier Sterne, das schlechteste Fünftel bekommt schließlich einen Stern. Mayer: „Durch die langfristige Zusammenarbeit mit unseren elf ausgewählten Fondspartnern können wir ergänzend zu unseren Experten-Teams der UniCredit Bank Austria auf einen vielfältigen, internationalen Pool an Expertise und Erfahrung bauen. Wir sind in regelmäßigem Austausch und leben eine aktive Zusammenarbeit. Somit sind wir auch in dieser Hinsicht breit aufgestellt.“