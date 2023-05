Geldanlage: Die Klimaziele fest im Fokus

Das Rating zählt

Für das Rating der einzelnen Unternehmen, die für eine Investition in Frage kommen, hat Amundi eine exklusive Partnerschaft mit CDP, einer global vernetzten NGO und Pionier in Sachen CO 2 -Transparenz. Das Engagement für das Klima lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Im Schnitt sind derzeit die Treibhausgasemissionen bei den Unternehmen, in die der Fonds investiert, um bis zu ein Drittel niedriger als bei der Gesamtheit der Unternehmen des oben genannten weltweiten Index. Darüber hinaus erfüllt der Fonds die strengen Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens.

Bei der Bank Austria ist eine einmalige Veranlagung ab 2.000 Euro oder via FondsSparen ab 30 Euro pro Monat in diesen Fonds möglich. Für alle, die klassisches Sparen und chancenreiche Fondsveranlagung verbinden möchten, gibt es bei der Bank Austria das attraktive AnlagePaket: Dabei werden 50 Prozent der Anlagesumme kurzfristig gut verzinst auf einem Sparkonto veranlagt, während die anderen 50 Prozent der Anlagesumme chancenreich in einen Fonds investiert sind. Einfach zum Beratungsgespräch in die Bank Austria kommen und sich über die Welt der nachhaltigen Geldanlage mit ihren Chancen und Risiken informieren. Unter Risiken fällt unter anderem, dass der Erhalt von Kapital und Erträgen nicht garantiert ist. So ist der Fonds unter anderem von der Entwicklung spezieller ökologischer Themen sowie der Nachhaltigkeitsausrichtung und den allgemeinen Kursrisiken der Aktienmärkte abhängig. Näheres dazu im Prospekt auf www.amundi.at. Die Berater:innen der Bank Austria finden die passende Lösung für jeden Anlegertyp.