Auf Reha gehen, flexibel bleiben

Helga M. aus Bisamberg hat nach einem Schlaganfall eine stationäre Reha in der Klinik Pirawarth absolviert – mit großem Erfolg, wie sie erzählt: „Ich kann meinen Alltag selbstständig bewältigen und wieder als Handarbeitslehrerin arbeiten.“ Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: „Die eine Hand will noch nicht so, wie ich will. Ich muss sie aber beim Handarbeiten gut bewegen können.“ An diesem Therapieziel kann Helga M. nun im Rahmen einer ambulanten Rehabilitation weiterarbeiten. Für Berufstätige wie sie bietet die Klinik Pirawarth in Wien die Möglichkeit einer Nachbehandlung. Ab mittags bis in die Abendstunden kann Frau M. Therapietermine vereinbaren, die sich nach ihrem Lebensrhythmus richten.