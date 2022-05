Auf die Leber, fertig, los! Mit mehr Energie in den Frühling starten

Abends unterstützt die 3-Früchte-Formel PADMA HEPATEN mit Cholin die Leberfunktion. Die drei Myrobalanen-Früchte enthalten besonders viele Polyphenole und Gerbstoffe. Mit je zwei Kapseln morgens und abends lässt sich dieses Stoffwechsel-Duo ganz einfach in den Tag oder auch in eine Fastenkur integrieren und sorgt so für eine Unterstützung des Stoffwechsels und fürs Wohlbefinden.

www.padma.at