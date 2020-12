Auch keine Lust auf Einbrecher? Smarte Tricks zur Abschreckung!

Gezielte Sicherheitsmaßnahmen gegen Dämmerungseinbrüche zeigen Wirkung: Auch 2019 ist die Eigentumskriminalität in Österreich weiter gesunken! Es wurden insgesamt 8.835 Einbrüche in Wohnräume gemeldet. Das entspricht einem Minus von 43,5 Prozent in zehn Jahren und somit einem Rekordtief, das dank der richtigen Prävention erreicht werden konnte. *)

Die passende Sicherheitstechnik vereitelt fast jeden zweiten Einbruch, weil die Täter nicht schnell genug ins Haus kommen.

Hier gilt es daher, nichts dem Zufall zu überlassen und das eigene Heim mit einfachen Kniffen zu sichern. Denn ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Gerade die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch psychische Folgen sind für Betroffene meist schwerwiegender als der rein materielle Schaden. Durch smarte Technologien können Einbrüche jedoch einfach verhindert werden.