Arbeiten im innovativen Ökosystem: Das sind die Jobs der Zukunft

Kommunikations-Skills im schnelllebigen Umfeld

Auch mit Fähigkeiten im Bereich Social Media kann im weXelerate gepunktet werden: Die Anforderungen an einen neuen Social Media Specialist (20h) umfassen unter anderem Expertise in Marketing, Texten, Design – und eine positive Grundeinstellung sowie Spaß am Kommunizieren. Im Gegenzug gibt es etwa flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und individuelle Verantwortung für Projekte. Zur Ausschreibung geht es hier.