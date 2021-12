Ein Ei wie das andere? Von wegen!

Die Eierdatenbank ist bei den Österreicherinnen und Österreichern durchaus beliebt. Mit dem „Quick egg check“ kann man online die Herkunft der Eier ganz einfach erfahren. Genia Hauer bestätigt: „Man sieht richtig, wie die Zugriffszahlen am Freitag und Samstag nach oben gehen, wenn die Menschen vom Wochenendeinkauf nach Hause kommen und nochmals überprüfen, woher die gekauften Eier stammen.“

So kommt auch den einfachen Haushalten eine Kontrollfunktion zu. Natürlich kontrollieren aber vor allem die Experten der AMA direkt vor Ort. „Unsere Vor-Ort-Kontrollen werden nur kurzfristig vorher angekündigt. Überkontrollen finden immer unangekündigt statt“, betont Genia Hauer, die bei ihren Rundgängen vor allem auf das Tierwohl achtet. Dazu gehört auch die passende Besatzdichte. Aber wie lässt sich diese feststellen, wenn sich tausende Legehennen am Boden eines Stalls oder gar auf einer Wiese tummeln? „Das machen wir im Grunde rechnerisch. Es gibt Junghennenzertifikate, an denen wir sehen, wie viele Tiere wann eingestallt worden sind. Diese lassen sich mit den Abrechnungen der Suppenhennenschlachtbetriebe und der Legeliste abgleichen und so stellen wir dann fest, ob das Platzangebot für die Legehennen bei einem Betrieb passt.“

Das ist einer der Gründe, weshalb auf die richtigen Dokumentationen besonders viel Wert gelegt wird. Ein Punkt, der im AMA-Gütesiegel-Programm ebenfalls besonders streng kontrolliert wird, ist das Thema Salmonellen. Genia Hauer: „Wenn eine unserer bei einer Kontrolle entnommenen Proben eine Salmonellenart aufweist, wird der Stall sofort gesperrt. Das ist einfach eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme unsererseits, um höchste Qualität zu garantieren.“