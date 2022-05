Wohnen in St. Pölten – Mobilität mit Weitblick

Mobil ohne PKW

Das Wohnquartier wird am Niederösterreichring, nahe dem Regierungsviertel errichtet. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung. Direkt im Quartier ist auch ein Bäcker mit Café situiert. Das Stadtzentrum und der Bahnhof St. Pölten kann zu Fuß bzw. mit dem eigenen Fahrrad oder einem geliehenen City Bike erreicht werden. Die eigenen Fahrräder können in den vorgesehenen Lauben ebenerdig abgestellt werden. Ein attraktives Radwegenetz sorgt für einen sicheren Fahrweg in die Stadt. Zusätzlich gibt es noch eine LUP-Bushaltestation die für einen unkomplizierten Transfer z. B. zum Bahnhof sorgt. Vom Bahnhof aus ist man in nur 30 Minuten in Wien.