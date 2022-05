Wohnen in St. Pölten – Grünraum mit Weitblick

Freiraum und Architektur

Von Beginn an wurden Landschaftsplaner in die Projektentwicklung mit einbezogen. Das Ergebnis ist ein großzügiges Netzwerk von Grün- und Freiflächen im Quartier. So entstand auch die Idee, sieben Themengärten zu integrieren, die jeweils unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten bieten wie etwa eine Spielwiese, eine Hügellandschaft, ein Wasserspiel etc. Nicht zuletzt sind auch der Kräutergarten sowie die Hochbeete zu erwähnen. Hinsichtlich der Bepflanzung wird darauf geachtet, dass standortgerechte und vielfältige Pflanzen ausgewählt werden. In Zusammenspiel mit dem Mühlbachparkt wird so ein naturnahes Mikroklima im Quartier geschaffen.