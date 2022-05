Wohnen in St. Pölten – Gemeinschaft mit Weitblick

Gemeinsam …

Das Alpenland-Wohnquartier „Mühlbach Ost: Wohnen mit Weitblick“ bieten eine Vielzahl an Begegnungsmöglichkeiten und lädt zu gemeinsamen Aktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner ein. Schon vor Bezug der Wohnung gibt es ein begleitetes Besiedelungsmanagement der Caritas. In Workshops lernt man sich gegenseitig kennen, findet gemeinsame Interessen und vernetzt sich. Alpenland will die Gemeinschaft im Quartier bewusst stärken und fördern. Schließlich bietet das Quartierskonzept zahlreiche Möglichkeiten und Treffpunkte.