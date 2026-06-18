Alpen Bikepark Schneeberg: Wir haben ihn getestet

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Schon gehört? Vor der majestätischen Kulisse des höchsten Bergs Niederösterreichs eröffnete im Mai der Alpen Bikepark Schneeberg seine Pforten. Mit der Sesselbahn geht’s entspannt nach oben, wo Sie an der Bergstation der Einstieg erwartet. Von der Flowline bis zum Freeride: Über zwölf Kilometer abwechslungsreiche Trails, ein Riders Playground und ein großartiges Bergpanorama sorgen für ein einzigartiges Bike-Abenteuer. Sowohl Rookies als auch Bike-Pros finden hier ihren Flow.

Und wir vom KURIER wurden noch vor der Eröffnung eingeladen, durften uns auf die Mountainbikes schwingen und den brandneuen Bikepark ausprobieren. Mein Partner und ich haben uns als Versuchskaninchen bereit erklärt. Dabei möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir davor noch nie auf einem Biketrail gefahren sind (und ich als Burgenländerin und somit waschechte Flachländerin überhaupt noch nie auf einem Mountainbike gesessen bin). Da wir aber prinzipiell neuen Sportarten gegenüber offen sind, nahmen wir das großzügige Angebot sehr gerne an. Wie wir uns dabei angestellt haben? Nun ja, das lesen Sie weiter unten.

🚗 Tipps für die Anreise Von Wien aus erreichen Sie den Alpen Bikepark Schneeberg in etwa einer Stunde Fahrzeit.

Parkmöglichkeiten: Mit Online-Ticket: Gratis parken!

Spontanbesucher:innen: Parkticket am Automaten vor Ort lösen (Kosten: ca. 6,50 €) Anreise mit den Öffis: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie den Alpen Bikepark in etwas über 1,5 Stunden Fahrzeit. Am besten starten Sie mit dem Zug vom Hauptbahnhof los und steigen in Wiener Neustadt in einen Regionalzug um oder Sie fahren bis Neunkirchen und nehmen anschließend den Bus bis Puchberg am Schneeberg.

Allein die Anfahrt zum Alpen Bikepark erwies sich schon als wahres Highlight. Der Weg führte uns von unserem Startpunkt St. Pölten durch das wunderschöne, grüne Helenental Richtung Puchberg am Schneeberg. Noch während der Fahrt türmten sich trübe Wolken am Himmel auf und machten der Sonne Konkurrenz, was unsererseits zu ein wenig Unbehagen führte. Doch zum Glück verzog sich der leichte Nieselregen, sobald wir bei unserem Ziel ankamen und aus dem Auto stiegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus Ihr Abendteuer im Alpen Bikepark Schneeberg startet direkt an der Talstation der Schneeberg Sesselbahn in Losenheim.

Safety first Eigentlich konnten wir es kaum erwarten uns auf die Bikes zu schmeißen, doch nichts geht über die richtige Ausrüstung, wenn es um Sport geht. Daher wurden wir gebeten uns im an der Talstation befindlichen Bikeshop „Tom's Bike & Rent" einzufinden, um dort unsere Sicherheitsausrüstung entgegenzunehmen. Jules und Tom, die Shopbetreiber:innen, begrüßten uns herzlich und nahmen uns genau unter die Lupe, um uns mit den passenden Ellbogen- und Knieschonern sowie einer Protektorenweste und einem gut sitzenden Helm auszustatten. Im Anschluss bekamen wir noch ein der Körpergröße angepasstes Leih-Mountainbbike und wir wurden sogar instruiert, wie man dieses richtig auf die dafür vorgesehene Halterung beim Sessellift anbringt. Zu den Leichtgewichten zählt so ein Mountainbike jedenfalls nicht. Aber naja, nach ein paar Versuchen klappte es dann schon ganz gut und wir fühlten uns nach der Beratung und ausführlichen Einschulung bestens geschützt und vorbereitet für den Schneeberg.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus „Tom's Bike & Rent“ stattet Sie mit professionellem Equipment für Ihr Schneeberg-Abenteuer aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus Kein eigenes Bike? Kein Problem! Einfach online reservieren und durchstarten. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus Top gewartete Bikes, Protektoren und Zubehör zum Leihen und Kaufen – Reservierung empfohlen!

🚵‍♂️ Tom's Bike & Rent Der Bikeshop „Tom's Bike & Rent“ vereint Verleih, Verkauf, Reparatur, Service und persönliche Beratung an einem Ort – ganz unkompliziert und sehr sympathisch. Egal ob Einsteiger:in oder erfahrene Downhill-Fahrer:in: Dort erwartet Sie die passende Ausrüstung, top gewartete Bikes und schnelle Hilfe. Hinter dem Shop stehen Jules und Tom – ein sportliches, motiviertes Pärchen mit viel Leidenschaft für den Mountainbike-Sport und fundierter Fachkenntnis. Ihr Anspruch ist es, nicht nur Produkte anzubieten, sondern echte Unterstützung für einen gelungenen Biketag am Schneeberg zu liefern. So wird aus einem Ausflug ein rundum stimmiges Erlebnis, bei dem Technik, Service und Begeisterung zusammenpassen. Mehr Informationen gibt es unter www.tomsbikerent.at.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus In voller Montur fühlte ich mich bereit für mein erstes Mal auf dem Mountainbike.

Auf Los geht's los Geübte Mountainbiker:innen können direkt mit der Schneeberg Sesselbahn nach oben fahren und dann aus sieben der zehn Trails auswählen. Ob geshapte, wurzellose Lines mit massivem Flow in den Kurven oder technische, naturbelassene Trails über Wurzeln und Steine – der bunte Mix aus blauen, einsteigerfreundlichen Abfahrten über rote Skill Lines bis hin zum schwarzen Black Snake Trail sorgt für Abwechslung von der ersten Kehre bis ins Tal.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus In wenigen Minuten geht es mit der Schneeberg Sesselbahn am Fuße des Schneebergs in Losenheim auf 1.200 Meter Seehöhe. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus Der Riders Playground an der Talstation ist ein Trainingsspot, um die unterschiedlichen Bodenuntergründe auszutesten.

Als Anfänger:in startet man am besten am Riders Playground bei der Talstation. An diesen Tipp haben wir uns auch gehalten und waren happy über die Möglichkeit, uns in aller Ruhe mit dem Bike anfreunden und uns an die Bodengegebenheiten herantasten zu können und allgemein ein Gefühl für das Mountainbiken zu bekommen. Direkt am Speicherteich gelegen, bietet das Areal das perfekte Setup, um an den ersten Moves zu feilen. Für den Riders Playground braucht man übrigens keinen Lift, denn hier heißt es: Bike hochschieben, hinunter fahren, und wieder von vorne. Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt: Der Mini Flow und weitere kinderfreundliche Features machen den Playground zum idealen Familien- und Einsteiger:innen-Spot. Und wenn man zwischen den Sessions ein wenig entspannen möchte, lädt die Chillout Zone direkt am Speicherteich zum Entspannen ein. Natürlich gibt es an der Talstation auch ein Restaurant, das Lahning-Inn, in dem man sich stärken und erfrischen kann.

Übung macht den Meister Seeehr viel Übung – das wurde mir schnell klar. Denn anfänglich fiel es mir gar nicht so leicht, mit dem überraschend schweren Mountainbike zurechtzukommen. Nach einem misslungenen Versuch, auf eine (eigentlich gut überwindbare) Holzbrücke zu gelangen – mir fehlte eindeutig der Schwung – und einem sanften Sturz auf meinen Hintern in einer Kurve, fand ich dann langsam meinen Rhythmus. Von Runde zu Runde steigerte ich mich und gewann an Sicherheit. Besonders stolz war ich auf die minikleinen Jumps über das ein oder andere „Hügerl" (in der Fachsprache Roller oder Double genannt – habe ich mir sagen lassen), die sich für mich deutlich höher anfühlten, als sie auf unseren selbst aufgenommenen Handy-Videos tatsächlich wirkten. Mein Partner stellte sich dabei schon geschickter an. Für ihn war der Riders Playground der ideale Übungsspot zum Reinkommen: Mit jedem neuen Durchgang gewann er mehr Tempo und Selbstvertrauen, sich richtig in die Kurven reinzulegen. Mit etwas mehr Zeit hätte er sich durchaus eine Fahrt mit dem Sessellift und eine einsteigerfreundliche, blaue Line zugetraut. Doch die Vernunft siegte: Wir entschieden uns, lieber nichts zu riskieren und die restliche Zeit am Riders Playground zu verbringen – manchmal ist weniger eben mehr. Und so haben wir einen guten Grund, den Alpen Bikepark noch einmal zu besuchen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Medienhaus Learning by doing: Die ersten erfolgreichen Jumps über Roller und Doubles im Riders Playground – klein, aber fein und der perfekte Einstieg!

Wer hat an der Uhr gedreht Tja, so ging es uns, als wir zwischendurch auf die Uhr blickten und feststellten: In knapp 20 Minuten schließt der Bikeshop – und bis dahin müssen wir unsere Leih-Mountainbikes noch waschen und zurückgeben! Daher unser Tipp an alle, die sich ein Bike leihen: Nicht die Zeit aus den Augen verlieren! Wir machten an dieser Stelle Schluss und waren mit unseren ersten Mountainbike-Versuchen mehr als zufrieden. Nach einem kurzen Stopp bei der Bike-Waschstation gaben wir Bikes und Leih-Ausrüstung zurück und plauderten noch ein paar Worte mit Jules und Tom vom Shop, die natürlich neugierig waren und wissen wollten, wie es uns erging.

Naturnahes Riding-Erlebnis im alpinen Gelände Dabei kamen wir auch auf die Bauphase des Alpen Bikeparks zu sprechen. Tom, der von Anfang an mit dabei war, erzählte uns, wie wichtig es beim Bau war, dass sich die Trails harmonisch in die alpine Landschaft einfügen. Statt auf künstliche Elemente zu setzen, entstanden naturnah gebaute Strecken, die das Gelände respektieren und ein unverfälschtes Fahrgefühl garantieren. Ob durch kühle Buchenwälder, über Almflächen oder entlang beeindruckender Felsformationen – hier erlebt man Mountainbiken in seiner schönsten, ursprünglichsten Form. Clemens Kaudela, Pro-Mountainbiker und Mitgestalter der Trails, betont bei der Eröffnung des Alpen Bikeparks: Das Ziel war es, einen Bikepark zu schaffen, der sowohl Einsteiger:innen als auch erfahrene Mountainbiker:innen anspricht. „Wir wollten Trails bauen, die möglichst sicher sind", erklärt Kaudela. „Die Strecken sind zwar reguliert und kontrollierbar, aber man kann trotzdem richtig Gas geben – je nach eigenem Können und Mut."

Der Alpen Bikepark Schneeberg bietet ein richtig fettes Setup! Flowige Trails, anspruchsvolle Kombis und jede Menge Action inklusive.“ von Clemens Kaudela, MTB-Profi & Trackbuilder

🎫 Tickets & Preise Bikepark inkl. Liftbetrieb Tagesticket: 27 € (Kinder 0- inkl.12 J.) | 34 € (Jugendliche 13- inkl.19 J.) | 45 € (Erwachsene ab 20 J.)

Vor-/Nachmittagsticket (bis/ab 12:30 Uhr): 20,50 € | 25,50 € | 34 €

Trail-Ticket exkl. Lift (inkl. Riders Playground): 5 € | 7,50 € | 10 €

Einzelfahrt Lift: 10,50 € | 13 € | 17,50 € Jahreskarten (01.01. bis 31.12.) Jahreskarte Bikepark: 180 € | 270 € | 360 €

Jahreskarte Bikepark exkl. Lift: 39,50 € | 59,50 € | 79 €

Und das Beste: Die Jahreskarte gilt tatsächlich das ganze Kalenderjahr über. Liegt zu viel Schnee zum Biken, können Sie im Winter mit den Skiern oder dem Snowboard die Pisten hinuntercarven.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖVOG | Frühmann Nur eine Stunde von Wien entfernt: Der Alpen Bikepark Schneeberg ist das perfekte Ziel für spontane After-Work-Rides und ausgedehnte Tagesausflüge.

ℹ️ The Ride Collective Sie möchten Ihre Technik verbessern, sicherer in den Kurven liegen oder den ersten Sprung wagen? Ob Einsteigende oder Profis: Eine Gemeinschaft von passionierten Rider:innen bietet Bike-Kurse im Alpen Bikepark Schneeberg an und teilt ihre Erfahrungen und Tipps. Für mehr Fun und Sicherheit im Bikepark.

Fazit: Ein gelungener erster Ride – und sicher nicht der letzte Der Alpen Bikepark Schneeberg katapultiert die Region rund um Puchberg am Schneeberg in eine neue Ära des Freizeit-Tourismus. Mit seiner perfekten Mischung aus sportlicher Herausforderung, Naturerlebnis und familiärer Atmosphäre ist er das neue Highlight für alle Mountainbike-Fans in Niederösterreich und darüber hinaus. Für mich persönlich? Ich werde in diesem Leben wohl keine Profi-Mountainbikerin mehr – aber das war auch nie das Ziel. Viel wichtiger war für mich, mich aus meiner Komfortzone zu trauen und eine neue Sportart von meiner Bucketlist abhaken zu können. Und genau das habe ich geschafft! Der Riders Playground war dafür der perfekte Einstieg: nicht überfordernd, aber durchaus herausfordernd genug, um ein echtes Erfolgserlebnis zu spüren. Kurzum: Ich komme bestimmt wieder. Beim nächsten Mal möchte ich dann auch mit der Schneeberg Sesselbahn hinauffahren und mich dann an einen richtigen Trail wagen. Get ready to ride!