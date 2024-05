Wissenslücken kosten Haushalte bis zu 2.690 Euro jährlich

Das Bewusstsein für die Absicherung der eigenen Zukunft gewinnt zunehmend an Bedeutung. Laut einer repräsentativen Befragung von marketmind im Auftrag der Allianz Österreich unter 2.000 Personen sorgen 86 Prozent der Österreicher für sich selbst und/oder andere vor – hauptsächlich durch Sparen, Geldanlagen, Gesundheitsvorsorge, private Krankenversicherungen und Pensions- sowie eine private Altersvorsorge. Die Österreicher geben dabei im Durchschnitt rund 6,5 Prozent ihres monatlichen Haushaltsnettoeinkommens für Vorsorge aus. Männer investieren dabei etwas mehr Geld als Frauen.

„Vorsorge bedeutet Fürsorge – das ist eine wesentliche Erkenntnis unserer Studie. Die Österreicherinnen und Österreicher schauen aufeinander“, sagt Allianz Österreich CEO Rémi Vrignaud und ergänzt: „Was wir aber auch sehen, ist die Tatsache, dass der Wunsch nach Vorsorge in vielen Bereichen zwar vorhanden ist, sich viele Menschen aber noch nicht ausreichend abgesichert fühlen. Es kann jedoch nicht nur in der Selbstverantwortung der Menschen liegen, für ihre Zukunft zu sorgen. Zum einen sind hier Unternehmen in der Pflicht, Maßnahmen wie die betriebliche Altersvorsorge für ihre Mitarbeitenden zu etablieren. Zum anderen ist natürlich die Politik gefordert, das Pensions- sowie Gesundheitssystem endlich nachhaltig zu reformieren.“