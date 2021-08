Vorsorge: Kapital als Hebel für mehr Klimaschutz

Der Bericht des Weltklimarates beinhaltet auch fünf Szenarien, wie sich das Klima in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Im optimistischsten Szenario, das sofortigen entschiedenen Klimaschutz voraussetzt, könnte der Temperaturanstieg am Ende des Jahrhunderts auf etwa 1,5 Grad begrenzt werden. Schon bei zwei Grad Erwärmung würden extreme Hitzeereignisse 14-mal wahrscheinlicher, bei vier Grad Erwärmung sogar 40-mal. Der Meeresspiegel steigt um rund einen halben Meter in einem Szenario mit niedrigen und bis zu rund einem Meter in jenem mit sehr hohen Emissionen. Die gute Nachricht ist: Schafft es die Menschheit bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu leben und arbeiten, können wir die Erderwärmung stoppen.