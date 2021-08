Olympia-Sieger Karl Schnabl: "Wir bewegen uns zu wenig"

Nur zwei Jahre nach Ihrem Erfolg beendeten Sie Ihre sportliche Karriere. Wie kam es zu diesem abrupten Abbruch am Peak Ihres Erfolges?

Heute sind erfolgreiche Spitzensportler nach dem Ende ihrer Karriere finanziell teilweise so gut ausgestattet, dass sie den Rest Ihres Lebens davon zehren können. Aber damals war das nicht so. Es gab zwar Sponsoring, aber das reichte in meinem Fall lediglich dafür, ein Medizin-Studium zu finanzieren. Mit 24 war mir klar, dass die Zeit für ein Studium gekommen war, um eine Basis für meine Existenz nach dem Sport zu legen.

Wenn Sie zurückblicken, würden Sie sagen, dass sich Ihre olympischen Erfolge privat und beruflich gelohnt haben?

Es war ein Segen, das erreicht zu haben. Denn selbst eine maximale Vorbereitung ist nie ein Garant für eine Medaille bei den Spielen. Darüber hinaus konnte ich meine sportlichen Erfolge und Erfahrungen in meinem Beruf als Sportmediziner sehr gut nutzen. Ich konnte mit Athleten, die zu mir in die Ordination kamen, auf Augenhöhe sprechen und als Ex-Spitzensportler und Olympia-Sieger genoss ich natürlich ihre Anerkennung. Zudem gaben mir meine sportlichen Erfolge und meine Bekanntheit die Chance, das Sportmedizinische Institut und das Olympia-Zentrum in Kärnten mitzugründen. Es war zwar ein langer und oft beschwerlicher Weg, diese beiden Institutionen ins Leben zu rufen, aber letztendlich ist es gelungen.

Welche Vorteile bietet das Olympia-Zentrum in Kärnten den heimischen Spitzen-Athleten?

Am Olympia-Zentrum in Kärnten werden fächerübergreifend Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Sportpsychologie und Ernährung für Spitzenathleten sowie deren Trainer angeboten. In Österreich war das ein komplettes Neuland und brachte eine deutliche Professionalisierung des heimischen Spitzensports. Das Institut für Sportmedizin des Landes ist dabei eine der tragenden Säulen dieser fächerübergreifenden Arbeitsgemeinschaft.

Abseits des Spitzensports – wie fit sind die österreichischen Bürger?

Im Durchschnitt leider sehr wenig fit. Es fehlt massiv an körperlicher Aktivität. Nur rund 26 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen sind entsprechend der WHO-Empfehlung – 2,5 Stunden auf einem moderaten Level – ausreichend körperlich aktiv. Am besten ersichtlich ist dieses Manko am Problem des Übergewichtes. Laut Statistik Austria haben zum Beispiel 1,24 Millionen Österreicher starkes Übergewicht. Auf die leichte Schulter sollte das niemand nehmen, denn Adipositas ist medizinisch assoziiert mit einer ganzen Reihe von Zivilisationskrankheiten wie etwa Diabetes, Bluthochdruck und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.