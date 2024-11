Besser Investieren? Warum traditionelles Sparen nicht mehr zeitgemäß ist

Um zu verstehen, warum Ihre private Vorsorge wichtig ist, lohnt sich ein Blick auf die sogenannte Lebenseinkommenskurve. Diese Kurve zeigt, wie unser Einkommen über die Jahre typischerweise verläuft: In jungen Jahren steigt unser Einkommen meist stetig an, erreicht irgendwann seinen Höhepunkt und sinkt dann wieder – besonders wenn wir in Pension gehen. Doch die Ausgaben bleiben bestehen – sei es für Gesundheit, Reisen oder, um den gewohnten Lebensstandardzuhalten. Das Problem: Ab einem bestimmten Punkt reicht das Einkommen nicht mehr aus, um alle Ausgaben zu decken. Diese Lücke lässt sich durch eine rechtzeitige und kluge Vorsorge schließen. Doch wie gelingt das am besten?

INVESTIEREN STATT SPAREN

Viele Menschen in Österreich setzen nach wie vor auf traditionelle Sparformen wie das Sparbuch oder den Bausparvertrag. Diese Sparmethoden erscheinen auf den ersten Blick sicher, doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sie oft nicht mehr zeitgemäß sind. Sinkende Zinsen und die ständige Geldentwertung durch Inflation führen dazu, dass das Ersparte an Wert verliert. Eine interessante Alternative bieten hingegen fondsgebundene Lebensversicherungen. Diese verbinden die Aspekte einer klassischen Lebensversicherung mit den Renditechancen des Kapitalmarktes. Durch die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Fonds kann das Risiko reduziert und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielt werden. Das ist besonders wichtig, um den Wertverlust durch die Inflation auszugleichen und den Lebensstandard im Alter zu sichern. Ein weiterer großer Vorteil ist zudem die Befreiung von der Kapitalertragssteuer. Dies kann langfristig zu einer höheren Nettorendite führen.