Alexa & Co.: So werden Chatbots die Zukunft bestimmen

Die Erwartungshaltung im stetigen Wandel

Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren, damit ein Chatbot einen Mehrwert bietet? Chatbots sind dazu in der Lage, Endkonsumenten rund um die Uhr zu „bespaßen“, was langfristig dazu führen wird, dass sich die Erwartungshaltung an Online-Customer-Experience in vielen Bereichen völlig verändert. Eines steht im Vordergrund: Chatbots sollen dafür da sein, Kunden schnellstmöglich an ihr gewünschtes Ziel zu führen. Was nicht hilft, ist dem Endkonsumenten vorzugaukeln, ein Chatbot sei eine reale Person – auch auf lange Sicht wird die Technologie den Menschen unterstützen, aber bestimmt nicht ersetzen.