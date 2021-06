Aktivtourismus in Südtirol: Natur hautnah erleben

In den Tälern Südtirols schlängeln sich Wege durch Weinberge und Apfelwiesen, vorbei an imposanten Burgen und Schlössern, rund um Seen und entlang der Bewässerungspfade. Über 16.000 Kilometer markierte, naturbelassene Wanderwege führen durch Südtirols kontrastreiche Landschaft, darunter befinden sich zahlreiche Themenwege, Mehrtagestouren und Hochalpinsteige. Durch Südtirol führen außerdem der Europäische Fernwanderweg E5, der Jakobsweg und der Europahöhenweg 2. Kletterprofis und Anfänger gehen auf 50 Klettersteigen in den Schwierigkeitsgraden A bis F auf Tuchfühlung mit dem Felsen.

Für all jene, die auf der Suche nach einem ultimativen Adrenalin-Kick sind, bietet die Provinz auch ein vielfältiges Aktivitätenprogramm: