Diese 10 Gadgets erleichtern den Frühjahrsputz

Drehbare Reinigungsbürste

Gereinigte Fliesen im Handumdrehen? Strahlender Glanz mit Bürstendreh! Besonders auf Fliesen in der Küche, im Badezimmer oder an der Wand erkennt man Schmutz-Rückstände sofort. Mit dieser elektrischen Reinigungsbürste putzt es sich Dank unterschiedlichen Oberflächen-Einstellungen und Bürstenaufsätze, verstellbarer Griff-Länge und hoher Leistung kinderleicht in einem Drehmoment. Hier könnt ihr die drehende Reinigungsbürste bei Amazon kaufen.*