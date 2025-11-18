Adventzauber und Skifreuden: So schön ist der Winter in Kitzbühel

Wenn in der Innenstadt Kitzbühels der Duft von heißen Maroni und Früchtepunsch in der Luft liegt, weiß man, dass der Kitzbüheler Advent mit seinen liebevoll dekorierten Ständen zum Besuchen und Verweilen einlädt. Glühwein wird aus eigens gestalteten Adventtassen getrunken, regionale Köstlichkeiten locken heimische Besucher:innen sowie jene über die Landesgrenzen hinaus an und traditionelle Handwerkskunst will bewundert werden. Vom 19. November bis zum 28. Dezember 2025 (Mittwoch bis Sonntag sowie am 8. Dezember) können Sie die Vorweihnachtszeit in der Tiroler Gamsstadt in ihrer schönsten Form erleben.

NEU! Erstmals steht in diesem Winter ein großes Riesenrad auf dem Adventmarkt – ein einzigartiges Highlight, das Besucher:innen die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive erleben lässt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kitzbühel Tourismus Von 19. November bis 28. Dezember 2025 ist der Kitzbüheler Advent in der Hinterstadt sowie im Stadtpark geöffnet.

Festliche Vorfreude für Groß und Klein Heimische Chöre und Musikgruppen sorgen auf dem charmanten Adventmarkt in der historischen Innenstadt für einen stimmungsvollen Rahmen und Geschichtenerzähler sowie die Krippenausstellung steigern die Freude auf Weihnachten. Auch für die kleinen Gäste gibt es einiges zu erleben: Kinder können sich mit dem Bemalen von Weihnachtssternen oder beim Karussellfahren amüsieren. Der Nikolauseinzug am 6. Dezember und die Möglichkeit beim Christkindlpostamt seinen Wunschzettel an das Christkind abzugeben, verkürzen das Warten auf den Heiligen Abend ebenso. Tipp: Halten Sie Ausschau nach der Kutsche im Hof der Bezirkshauptmannschaft, dort befindet sich der Christkindl-Postkasten.

Adventzauber am Juche Den 12. und 19. Dezember 2025 sollten Sie sich vormerken! An diesen beiden Freitagen findet der Bergadvent bei der Hahnenkammbahn Bergstation statt. Genießen Sie die Fahrt mit der Hahnenkammbahn und die einzigartige winterliche Atmosphäre hoch oben auf dem Berg.

Programm-Highlights beim Kitzbüheler Advent Täglich an Veranstaltungstagen: Live-Musik, Kinder-Karussell, Riesenrad*, Lichtinstallationen uvm. (14:00 bis 20:00 Uhr) Freitag bis Sonntag: Ponyreiten Jeden Donnerstag: Märchenvorlesung von 16:30 bis 17:00 Uhr Freitag, 21. November bis Samstag, 22. November: Tannenzwicken Verein Lichtgucker Sonntag, 23. November: Tannenzwicken Landjugend Donnerstag, 27. November: Adventkranzbinden Element3 Samstag, 06. Dezember 2025: Nikolauseinzug beim Kitzbüheler Advent im Stadtpark um 17:00 Uhr Montag, 8. Dezember 2025: Auftritte der Wiltener Sängerknaben um 16:30 und 18:00 Uhr. Freitag, 12. Dezember 2025: Bergadvent Hahnenkammbahn Bergstation ab 16:00 Uhr Freitag, 19. Dezember 2025: Bergadvent Hahnenkammbahn Bergstation ab 16:00 Uhr *Die Kosten pro Fahrt betragen EUR 10,- Erwachsener, EUR 6,- Kinder bis 1,40m

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kitzbühel Tourismus Mit der Hahnenkammbahn von der Innenstadt direkt auf die Piste: In Kitzbühel liegen alpines Abenteuer und das geschäftige Zentrum nur wenige Minuten auseinander.

Skifahren in Kitzbühel: Garantiert für jede:n etwas dabei Wer nach all den Tiroler Schmankerln Lust auf Bewegung bekommt, findet sie gleich nebenan: auf den endlosen Pisten und sonnigen Hängen der Kitzbüheler Berge. Das Skigebiet Kitzbühel überzeugt nicht nur mit 233 km bestens präparierten Pisten und einem atemberaubenden Bergpanorama, sondern auch mit einer herausragenden Infrastruktur. Die Talstation der Hahnenkammbahn liegt nur fünf Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. So gelangen Wintersportler:innen schnell und bequem vom Ort direkt auf die Piste. Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist denkbar einfach, denn der Kitzbühel Hahnenkamm Bahnhof befindet sich direkt an der Talstation – so steigt man praktisch vom Zug in die Gondel. Und nachdem die Skier nach der letzten Abfahrt abgeschnallt sind, wartet schon das geschäftige Zentrum der Kitzbüheler Innenstadt darauf, entdeckt zu werden – bei einem gemütlichen Bummel über den Adventmarkt, bei einem Glas Glühwein oder einem genussvollen Abendessen in stimmungsvoller Atmosphäre.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kitzbühel Tourismus 233 Pistenkilometer, modernste Lifte und Alpenpanorama: Skifahren in Kitzbühel ist Wintersport auf höchstem Niveau.

6 Argumente, die für einen Skiurlaub in Kitzbühel sprechen 58 moderne Gondeln und Lifte

233 Abfahrtskilometer, davon 181 markiert und präpariert: 46 blau (94 km), 32 rot (67 km), 18 schwarz (20 km)

70 km bestens präperierte Langlaufloipen

bestens präperierte Langlaufloipen 10 kostenlose Übungslifte, vorwiegend im Tal

über 60 Berghütten und Restaurants

Gratis Skibus für alle Skifahrer:innen mit gültiger Liftkarte

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kitzbühel Tourismus Wo Genuss, Natur, Tradition und Wohlbefinden auf faszinierende Weise zusammenfinden: Kitzbühel begeistert auf kulinarischer Ebene mit einzigartigem Charme.

Vom Hauben-Restaurant bis zur Almhütte: Genuss mit Stil Wer Kitzbühel nur mit Skipisten verbindet, unterschätzt seine Vielseitigkeit. Die Stadt ist ein Paradies für Genießer:innen und kulinarische Hochgenüsse gehören schließlich zu einem perfekten Urlaub dazu. Was für ein Glück, dass Kitzbühel mit einer außergewöhnlichen kulinarischen Vielfalt begeistert, bei der Feinschmecker:innen voll auf ihre Kosten kommen. Egal, ob Sie lieber in urigen Hütten und Bergrestaurants mit traditionellen Tiroler Gerichten, in charmanten Wirtshäusern im Tal oder in mehrfach prämierten Haubenlokalen dinieren – hier kommt jeder auf den Geschmack.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kitzbühel Tourismus Exklusives Shoppingerlebnis in Kitzbühel: zwischen edlen Boutiquen, internationalen Labels und der stilvollen Kitz Galleria.

Flanieren und Einkaufen in Kitzbühel Wer zwischendurch eine Pause vom Aktivsein auf der Piste braucht, vertreibt sich die Zeit am besten bei einem entspannten Einkaufsbummel durch die charmante Kitzbüheler Innenstadt. Spazieren Sie durch die Kopfsteinpflastergassen und entdecken Sie das exklusives Shoppingangebot, das von internationalen Luxusmarken bis hin zum Multilabel-Store reicht. Die Kitz Galleria – ein Einkaufs- und Genusserlebnis aus Shops, Cafés und Galerien, lädt zum Flanieren und Entdecken ein. Auf fünf Etagen verteilen sich internationale Labels und seit neuestem die hochwertige Outdoor- und Funktionsbekleidungsmarke Wellensteyn- und ein Concept Store.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kitzbühel Tourismus Kitzbühel vereint, was auf den ersten Blick gegensätzlich scheint: mondänen Lifestyle und authentische Tiroler Gastfreundschaft, sportliche Abenteuer und stille Genussmomente.

Fazit: Entdecken Sie den Winter in seiner schönsten Form in Kitzbühel Ob festliche Vorfreude, sportliche Erlebnisse oder genussvolle Entdeckungen: Vielleicht ist es genau diese Mischung, die den Zauber der Gamsstadt ausmacht. Dieses Gefühl, angekommen zu sein, ganz gleich, ob man mit den Skiern die Piste hinabwedelt, über den Adventmarkt schlendert oder bei einem Glas Glühwein das Lichtermeer der Stadt bewundert. Kitzbühel vereint all das in einer einzigartigen Winterkulisse. Lassen Sie sich verzaubern und erleben Sie unvergessliche Momente in der legendärsten Sportstadt der Alpen. Denn Kitzbühel ist mehr als ein Ort – es ist ein Erlebnis, das bleibt.