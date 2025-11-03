KURIER ROMY Gala x Domaine 1196: Wein - Package zu gewinnen

Die Domaine 1196 ist ein 2025 eröffnetes Premiumweingut in der südsteirischen Großriede Sernau, gegründet vom gebürtigen Steirer und Unternehmer Siegfried Wolf. Mit 42 Hektar eigener Rebfläche und Verantwortung für insgesamt 100 Hektar in besten Lagen zählt sie zu den ambitioniertesten Weinprojekten Österreichs. In der Ried Sonneck befinden sich einige der ältesten Reben der Region. Gemeinsam mit Sauvignon-Blanc-Weltmeister Reinhard Muster und Rotweinikone Albert Gesellmann verfolgt das Weingut eine klare Vision: terroirgeprägte, authentische Weine mit internationalem Anspruch zu schaffen. Neben der Weinproduktion versteht sich die Domaine 1196 als Ort für Weinkultur, Weinerlebnis und Tourismus – ein neuer Leuchtturm für die Südsteiermark.