„Ab ins Gemüse“ – Robert Palfrader entdeckt Snack-Paprika im Seewinkel

Es ist doch schon ein paar Jahre her, aber als ich ein Kind war, haben wir öfter Ausflüge ins Burgenland, genauer gesagt in den Seewinkel, gemacht. Einer der besten Freunde meines Vaters hatte dort Wein angebaut. Pamhagen kannte ich allerdings noch nicht, ich bin dort auch nicht des Weines wegen hingefahren. Ich wollte den Gemüsebetrieb der Familie Thell, in dritter Generation von der erst 25-jährigen Lisa Thell geführt, besuchen.

Wenn man sich mit Lisa Thell über ihre Arbeit unterhält, weiß man sofort: Da macht jemand nicht nur seinen Job, da ist Leidenschaft dahinter. Diese Frau liebt was sie tut, brennt für ihren Beruf. Dieser Beruf ist der Anbau von Paprika, darauf hat sich schon ihr Vater spezialisiert. Das war nicht immer so, denn Anfang der 1970iger Jahre war das noch eine kleine, gemischte Landwirtschaft, bis 2006 Johann Thell den Betrieb von Lisas Großvater übernahm.

Papa Johann steht zwar noch immer beratend zur Seite, hat aber 2023 an Lisa übergeben, die immer auf der Suche nach neuen schmackhaften und vitaminreichen Paprikasorten ist, weswegen es laufend Anbauversuche gibt. Aktuell hegt, pflegt und erntet Lisa 135.000 Paprikapflanzen täglich. Dabei kommt in ihren Gewächshäusern modernste Technik zum Einsatz. Aber nicht nur: Lisa bekommt Hilfe von ihren zahlreichen Haustieren: Hummeln! Deren Job ist das Bestäuben der Pflanzen.

Angebaut werden Blockpaprika, in Grün, Rot, Orange und Gelb, Spitzpaprika in Rot und Gelb. Aber nicht nur, denn ich durfte dort eine Sorte kennenlernen, die ich bislang noch nicht kannte: Bunte Snack-Paprika. Klein, fruchtig, saftig! Ich hab dann doch mehr davon gegessen, als ich vorgehabt hätte.