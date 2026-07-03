„Ab ins Gemüse“ – Robert Palfrader entdeckt Snack-Paprika im Seewinkel
Es ist doch schon ein paar Jahre her, aber als ich ein Kind war, haben wir öfter Ausflüge ins Burgenland, genauer gesagt in den Seewinkel, gemacht. Einer der besten Freunde meines Vaters hatte dort Wein angebaut. Pamhagen kannte ich allerdings noch nicht, ich bin dort auch nicht des Weines wegen hingefahren. Ich wollte den Gemüsebetrieb der Familie Thell, in dritter Generation von der erst 25-jährigen Lisa Thell geführt, besuchen.
Wenn man sich mit Lisa Thell über ihre Arbeit unterhält, weiß man sofort: Da macht jemand nicht nur seinen Job, da ist Leidenschaft dahinter. Diese Frau liebt was sie tut, brennt für ihren Beruf. Dieser Beruf ist der Anbau von Paprika, darauf hat sich schon ihr Vater spezialisiert. Das war nicht immer so, denn Anfang der 1970iger Jahre war das noch eine kleine, gemischte Landwirtschaft, bis 2006 Johann Thell den Betrieb von Lisas Großvater übernahm.
Papa Johann steht zwar noch immer beratend zur Seite, hat aber 2023 an Lisa übergeben, die immer auf der Suche nach neuen schmackhaften und vitaminreichen Paprikasorten ist, weswegen es laufend Anbauversuche gibt. Aktuell hegt, pflegt und erntet Lisa 135.000 Paprikapflanzen täglich. Dabei kommt in ihren Gewächshäusern modernste Technik zum Einsatz. Aber nicht nur: Lisa bekommt Hilfe von ihren zahlreichen Haustieren: Hummeln! Deren Job ist das Bestäuben der Pflanzen.
Angebaut werden Blockpaprika, in Grün, Rot, Orange und Gelb, Spitzpaprika in Rot und Gelb. Aber nicht nur, denn ich durfte dort eine Sorte kennenlernen, die ich bislang noch nicht kannte: Bunte Snack-Paprika. Klein, fruchtig, saftig! Ich hab dann doch mehr davon gegessen, als ich vorgehabt hätte.
Auf 6 Hektar stehen 135.000 Paprikapflanzen.
Lisa Thell hat den Betrieb bereits im Alter von 23 Jahren übernommen.
Lisa Thell – liebt ihre Paprika und ihre Heimat, den Seewinkel
Woher kommen die Paprika aus dem Seewinkel?
Wenn man mit Lisa Thell ins Gespräch kommt merkt man Eines sofort: Die Frau ist mit unglaublicher Leidenschaft Gemüsebäuerin und hat sich ganz dem Paprika verschrieben. Bereits seit den 70er Jahren beschäftigt sich die Familie Thell mit Gemüseanbau. Zu Beginn noch als kleine, gemischte Landwirtschaft (Acker-, Wein- und Gemüsebau) geführt, übernahm Vater Johann Thell 2006 den elterlichen Familienbetrieb in Pamhagen, im burgenländischen Seewinkel. Und seit 2023 führt nun schon Lisa mit viel Leidenschaft und Freude den Familienbetrieb in dritter Generation.
Die Thell´s spezialisierten sich auf verschiedene Paprika-Sorten und brachten so auch neue Vielfalt in die Regale des Lebensmittelhandels und in die heimische Küche. Neben grünen, gelben, und roten Blockpaprika, kultivieren sie auch rote und gelbe Spitzpaprika sowie die, von Groß und Klein, allseits beliebten Snackpaprika. Egal ob Gemüseliebhaber oder –verweigerer, die kleinen, geschmacksintensiven Paprika haben bislang jeden zum Knabbern gebracht – ideal für die Jausen-Box.
Die Nachfrage und der Erfolg gaben den Seewinkler Sonnengemüsebauern Recht. Was einst mit 2 Hektar begann, konnten die Paprikaliebhaber schnell auf die fast dreifache Fläche ausbauen. Ihre Gewächshäuser sind mit aktuellster Technik ausgestattet, um ressourcenschonend Paprika für Österreich kultivieren zu können. Das überschüssige Gießwasser wird gesammelt und wiederverwendet. Neben der optimalen Regulierung der Temperaturen ist der Einsatz von Nützlingen zur Schädlingsbekämpfung ein wesentlicher Vorteil des geschützten Anbaus.
Zusätzlich findet man auch zahlreiche Hummelvölker bei Lisa Thell, welche fleißig die Bestäubung der Kultur übernehmen. Lisa Thell ist immer auf der Suche nach Geschmack und vitaminreichen Gemüsesorten und führt deshalb laufend Anbauversuche in ihrem Gewächshaus durch.
Behind The Scenes
Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 4.
Seine Paraderolle als Seine Majestät Robert Heinrich I. machte Robert Palfrader in „Wir sind Kaiser“ endgültig weltberühmt in ganz Österreich, wofür er gleich 2x mit der goldenen Romy ausgezeichnet wurde. Als Kabarettist steht er regelmäßig auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum – aktuell mit seinem Programm „Testament“. Film- und Fernsehproduktionen: „Echt fett“, „Braunschlag“, „Der Metzger“, „Walking on Sunshine“, „Landkrimi“, „Totenfrau“ uvam.