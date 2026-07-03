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„Ab ins Gemüse“ – Robert Palfrader entdeckt Snack-Paprika im Seewinkel

Schauspieler, Kabarettist, Autor und Hobby-Gemüsegärtner Robert Palfrader ist rastlos in den besten Gemüseregionen Österreichs unterwegs um mehr über die Kultivierung der gesunden Früchte zu erfahren und berichtet alle 14 Tage von seinen Streifzügen.
04.07.2026, 00:00

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Zwei Personen stehen in einem Gewächshaus und halten Kisten mit verschiedenen Paprikasorten.

Es ist doch schon ein paar Jahre her, aber als ich ein Kind war, haben wir öfter Ausflüge ins Burgenland, genauer gesagt in den Seewinkel, gemacht. Einer der besten Freunde meines Vaters hatte dort Wein angebaut. Pamhagen kannte ich allerdings noch nicht, ich bin dort auch nicht des Weines wegen hingefahren. Ich wollte den Gemüsebetrieb der Familie Thell, in dritter Generation von der erst 25-jährigen Lisa Thell geführt, besuchen. 

Wenn man sich mit Lisa Thell über ihre Arbeit unterhält, weiß man sofort: Da macht jemand nicht nur seinen Job, da ist Leidenschaft dahinter. Diese Frau liebt was sie tut, brennt für ihren Beruf. Dieser Beruf ist der Anbau von Paprika, darauf hat sich schon ihr Vater spezialisiert. Das war nicht immer so, denn Anfang der 1970iger Jahre war das noch eine kleine, gemischte Landwirtschaft, bis 2006 Johann Thell den Betrieb von Lisas Großvater übernahm. 

Papa Johann steht zwar noch immer beratend zur Seite, hat aber 2023 an Lisa übergeben, die immer auf der Suche nach neuen schmackhaften und vitaminreichen Paprikasorten ist, weswegen es laufend Anbauversuche gibt. Aktuell hegt, pflegt und erntet Lisa 135.000 Paprikapflanzen täglich. Dabei kommt in ihren Gewächshäusern modernste Technik zum Einsatz. Aber nicht nur: Lisa bekommt Hilfe von ihren zahlreichen Haustieren: Hummeln! Deren Job ist das Bestäuben der Pflanzen. 

Angebaut werden Blockpaprika, in Grün, Rot, Orange und Gelb, Spitzpaprika in Rot und Gelb. Aber nicht nur, denn ich durfte dort eine Sorte kennenlernen, die ich bislang noch nicht kannte: Bunte Snack-Paprika. Klein, fruchtig, saftig! Ich hab dann doch mehr davon gegessen, als ich vorgehabt hätte.

Reihen von Paprikapflanzen in einem modernen, hellen Gewächshaus mit Bewässerungssystem.

Auf 6 Hektar stehen 135.000 Paprikapflanzen.

Robert Palfrader und Lisa Thell stehen lachend zwischen Paprikapflanzen im Gewächshaus des Gemüsebetriebs Thell im Seewinkel.

Lisa Thell hat den Betrieb bereits im Alter von 23 Jahren übernommen.

Logos der Europäischen Union und der Initiative „Wir leben Land“ zur Förderung der Agrarpolitik Österreichs.

Lisa Thell – liebt ihre Paprika und ihre Heimat, den Seewinkel

Woher kommen die Paprika aus dem Seewinkel?

Wenn man mit Lisa Thell ins Gespräch kommt merkt man Eines sofort: Die Frau ist mit unglaublicher Leidenschaft Gemüsebäuerin und hat sich ganz dem Paprika verschrieben. Bereits seit den 70er Jahren beschäftigt sich die Familie Thell mit Gemüseanbau. Zu Beginn noch als kleine, gemischte Landwirtschaft (Acker-, Wein- und Gemüsebau) geführt, übernahm Vater Johann Thell 2006 den elterlichen Familienbetrieb in Pamhagen, im burgenländischen Seewinkel. Und seit 2023 führt nun schon Lisa mit viel Leidenschaft und Freude den Familienbetrieb in dritter Generation.

Die Thell´s spezialisierten sich auf verschiedene Paprika-Sorten und brachten so auch neue Vielfalt in die Regale des Lebensmittelhandels und in die heimische Küche. Neben grünen, gelben, und roten Blockpaprika, kultivieren sie auch rote und gelbe Spitzpaprika sowie die, von Groß und Klein, allseits beliebten Snackpaprika. Egal ob Gemüseliebhaber oder –verweigerer, die kleinen, geschmacksintensiven Paprika haben bislang jeden zum Knabbern gebracht – ideal für die Jausen-Box.

Die Nachfrage und der Erfolg gaben den Seewinkler Sonnengemüsebauern Recht. Was einst mit 2 Hektar begann, konnten die Paprikaliebhaber schnell auf die fast dreifache Fläche ausbauen. Ihre Gewächshäuser sind mit aktuellster Technik ausgestattet, um ressourcenschonend Paprika für Österreich kultivieren zu können. Das überschüssige Gießwasser wird gesammelt und wiederverwendet. Neben der optimalen Regulierung der Temperaturen ist der Einsatz von Nützlingen zur Schädlingsbekämpfung ein wesentlicher Vorteil des geschützten Anbaus.

Zusätzlich findet man auch zahlreiche Hummelvölker bei Lisa Thell, welche fleißig die Bestäubung der Kultur übernehmen. Lisa Thell ist immer auf der Suche nach Geschmack und vitaminreichen Gemüsesorten und führt deshalb laufend Anbauversuche in ihrem Gewächshaus durch.

Zwei Personen im Gespräch vor grünem Pflanzenhintergrund, eine trägt ein braunes T-Shirt mit einem kleinen Logo auf der Brust.

„Es ist eine wunderbare Aufgabe gemeinsam mit meinem Vater aus der Natur qualitativ hochwertiges Gemüse herstellen zu dürfen. Als Familienbetrieb ist uns wichtig, täglich für unsere Sache einzustehen, uns auf die Suche nach neuen Produkten zu begeben und den Herausforderungen der Zukunft zu stellen,“ so Lisa Thell.

Weitere Informationen zu LGV Sonnengemüse

Behind The Scenes

Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 4.

Robert Palfrader und Lisa Thell unterhalten sich im Paprikagewächshaus der Familie Thell im Seewinkel.

Karton mit roten, gelben und orangen Paprikaschoten in drei nebeneinander liegenden Gruppen.

Zwei Personen gehen in einem Gewächshaus, zwei weitere filmen sie mit Kameras.

Orange Snack-Paprika wachsen an grünen Pflanzen im Gewächshaus von Lisa Thell im burgenländischen Seewinkel.

Zwei Personen stehen in einem hellen, industriellen Raum, eine trägt ein dunkles T-Shirt und Arbeitshose, die andere ein dunkles Hemd und helle Hose, im Vordergrund unscharfe grüne Blätter.

Frisch geerntete gelbe, orange und rote Paprika der Familie Thell aus dem Seewinkel in gestapelten Kartons im Gewächshaus.

Robert Palfrader und Lisa Thell unterhalten sich im Paprikagewächshaus in Pamhagen neben einer Kiste mit bunten Snack-Paprika.

Grüne Blockpaprika wachsen an den Pflanzen im Gewächshaus des Gemüsebetriebs Thell in Pamhagen im Seewinkel.

Zwei Personen im Gespräch in einem Gewächshaus, im Vordergrund unscharfe grüne Blätter.

Verschiedene frische Tomaten, Gurken, Zucchini und Spinatblätter liegen nebeneinander auf einer hellen Oberfläche.
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