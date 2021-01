5 Magazine, die uns 2021 begeistern

Fake News, adé!

Gerade in Zeiten von Fake News und der schier unendlichen Fülle an Inhalten in sozialen Netzwerken sind redaktionelle, faktenbasierte Geschichten wertvoller denn je. Wer sich vom großen Angebot auf dem internationalen Magazinmarkt überfordert fühlt, ist mit Readly gut beraten: Sie müssen keine einzelnen Abos abschließen, sondern können nach Lust und Laune in Wissenschaftsmagazinen blättern, in Tageszeitungen stöbern, neue Rezepte entdecken oder sich von Klatsch und Tratsch berieseln lassen.