200 Weingüter laden zum Verkosten ein

Um das in allen Weingütern erhältliche Eintrittsband für 25 Euro kann man zwei Tage lang nach Lust und Laune verkosten. Neben Topwinzern nehmen heuer auch wieder viele Geheimtipps am Weinfrühling teil. Den neuen Jahrgang oder reifere Wein probieren, aus erster Hand Neues von den Winzern erfahren und den Weinkeller wieder auffüllen wird so zum reinen Vergnügen.