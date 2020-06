Zwischen Kraft und Feingefühl

.„Die Teile sind wie rohe Eier“, sagt Thomas Höfinger. Seit sechs Jahren schuftet der Wilhelmsburger (Bezirk St. Pölten, NÖ) in seinem Heimatort im Brennhaus der Firma Laufen. Täglich muss er 16 Rollwagen mit Bad-Keramik bestücken.

„Das schaut vielleicht einfach aus, aber das ist es nicht“, sagt Höfinger. Ganze Waschtische, Waschbecken und WC-Schüsseln muss der 32-Jährige behutsam auf einen Wagen stellen. „Das Schwierige daran ist, dass die Keramik extrem schwer ist und sehr leicht abblättert, bevor sie gebrannt ist“, erklärt Höfinger.

„Pure Kraft bringt hier nix, man muss sehr behutsam mit den Dingen umgehen.“ Sachte stellt Höfinger den Waschtisch auf den Wagen, der dann in den 90 Meter langen Brennofen transportiert wird. Dort wird die Keramik gebrannt – bei 1245 Grad. In der Brennhalle, in der Höfinger täglich schuftet, hat es bis zu 50 Grad.