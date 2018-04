"Zu Gast bei": Gedankenzauberei zum Frühstück

Das erzählt er, im Bürgerhaus Salmeyer in Klosterneuburg sitzend. Hier werden Apartments und Wohnungen vermietet. Aber es gibt auch ein Frühstücksrestaurant mit selbst gemachten ayurvedischen Müslis, Sauerteigbrot, Milch und Eiern vom Bauern und Gemüse vom Markt, den es samstags vor der Tür gibt. Das Haus, in dem das Frühstück serviert wird, wurde erst vor zwei Jahren ausgegraben. Es stammt aus dem Jahr 1339. In den Generationen danach kamen Schichten darüber, bis es ganz verdeckt war. „Wir haben dann Fotos vom Torbogen gefunden, einfach angefangen zu graben und dann ist das herausgekommen“, sagt Franz Salmeyer. Auf dem ausgegrabenen neuen Teil wurden weitere Apartments gebaut. Die Gäste kommen vorrangig vom benachbarten Konrad Lorenz Institut für Evolution oder dem Institute of Science and Technology Austria (IST). „Die Gäste sind Professoren aus der ganzen Welt. Momentan wohnen etwa der bekannteste Ameisenforscher der Welt hier oder ein Arzt aus Costa Rica“, berichtet Salmeyer.