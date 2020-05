Wo Menschen unentgeltlich behandelt werden

„Uns interessiert nicht, ob unsere Patienten legal oder illegal im Land sind. Es zählt nur, ob sie medizinische Hilfe brauchen“, sagt Ignaz Hochholzer. Er leitet die allgemeine Ambulanz des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt. Den Ärmsten der Armen zu helfen, ist das zentrale Anliegen des Ordens.

Im Spital in Wien werden auch Patienten ambulant versorgt, die keine Krankenversicherung haben. 30 bis 40 sind es tagtäglich. Viele davon sind Flüchtlinge, etliche aber auch Einheimische, die aufgrund privater Probleme aus dem sozialen Netz gefallen sind.

„Die Menschen, die zu uns kommen, sind in der Regel schon deutlich kränker, als die Patienten in den herkömmlichen Ambulanzen“, erzählt der Arzt. Aufgrund ihrer prekären Lebensumstände warten sie gezwungenermaßen lange zu, ehe sie nötige Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Barmherzigen Brüder nahmen allein im Vorjahr darüber hinaus rund 400 versicherungslose Patienten stationär auf. So wie Janos T. (Name geändert). Der gebürtige Pole musste sich hier vor kurzem einer Kehlkopf-Operation unterziehen.