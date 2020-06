Zweite Anzeige gegen Elmayers Hund

Nach der britischen Soulsängerin Doretta Carter, deren Wasserhund von Rex angegriffen wurde, gibt es eine zweite Anzeige gegen Thomas Schäfer-Elmayer. Die Anzeige, die dem KURIER vorliegt, wurde am vergangenen Sonntag erstattet – von Ingrid S., der Besitzerin des (365 € teuren) Jack Russell Terriers, der am 4. Februar getötet wurde.

Und sie schildert den Vorfall etwas anders als der Benimm-Profi: "Unser Hund Lupo lief wie gewohnt zu diesem Hund hin und wollte diesen nur "beschnuppern" ... dieser Hund hob Lupo in die Luft und schleuderte ihn mit seinem Gebiss zur Seite. Dabei flog Lupo zwei Meter durch die Luft." Die Besitzerin bestätigt aber Elmayers Version insofern, dass "vorerst keine sichtbaren Verletzungen an Lupo sichtbar waren." Deshalb wurde der kleine Terrier auch erst Stunden später in eine Tierklinik gebracht. Dort wurde eine Kehlkopfverletzung festgestellt und Lupo musste eingeschläfert werden.