Zweijähriger auf Schutzweg verletzt: Eltern üben heftige Kritik

Am Mittwoch in der Früh passierte es: Nachdem eine 41-jährige Mutter ihre fünfjährige Tochter in den Kindergarten gebracht hatte, ging sie mit ihrem Sohn Kenan (2) über dieSpeisinger Straße – der Bub auf dem kleinen Lauffahrrad wurde niedergefahren. Zunächst war von Lebensgefahr die Rede, doch im AKH konnte bei einer genaueren Untersuchung Entwarnung gegeben werden. Kenan hat aber schwere Prellungen erlitten.

Zunächst ging die Polizei davon aus, dass die Unfalllenkerin geflüchtet sei. Doch die Frau war mit dem Opfer in den Rettungswagen gestiegen – durfte aber nicht mit Kenan ins Krankenhaus mitfahren. Danach fuhr sie nach Hause. Ein Promilletest in den Mittagsstunden ergab, dass sie keinen Alkohol getrunken haben dürfte.