Zwei Zigarettenautomaten mit Böllern gesprengt

Ein Zeuge hörte am Sonntagabend aus seiner Wohnung einen lauten Knall auf der Straße in Liesing .

Die Polizei zog ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien (SKO) hinzu. Es stellte sich heraus, dass durch die derzeit unbekannten Täter versucht wurde, den Zigarettenautomaten mittels eines Böllers aufzusprengen.

Der Automat wurde zwar schwer beschädigt, an Zigaretten oder Geld kamen die Täter aber nicht. Die Unbekannten sollen in Richtung U-Bahn-Station Alterlaa geflohen sein. Ebenfalls in Liesing konnte ein Zeuge beobachten wie mutmaßlich drei Männer einen Böller in den Ausgabeschlitz eines weiteren Zigarettenautomaten platzierten und nach dem Anzünden weggelaufen sein sollen. Auch hierbei entstand Sachschaden. Bei den Vorfällen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen laufen.