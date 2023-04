Zwei Wiener Väter sollen ihre Familien bedroht haben

Zwei Väter sollen am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag in Wien ihre Familien bedroht haben. Nach den darauffolgenden Polizeieinsätzen sprachen die Beamten jeweils Betretungs- und Annäherungsverbote aus, berichtete die Exekutive am Samstag.

Zuerst soll ein Pole in Währing seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder mit dem Umbringen bedroht haben. Gegenüber der Polizei behauptete der 47-Jährige, dies nicht ernst gemeint zu haben. Er wurde zunächst festgenommen und danach auf freiem Fuß angezeigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kurz vor Mitternacht soll ein 67-Jähriger im Zuge eines Streits seinem Sohn (39) ins Gesicht geschlagen und mehrere Familienmitglieder mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frauen und Kinder flüchteten vor dem alkoholisierten Österreicher, der vorläufig festgenommen wurde.

Hilfe für Betroffene

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.