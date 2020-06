Zwei Verletzte bei Unfall mit sechs Fahrzeugen auf A4 in Wien

Bei einem Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Ostautobahn (A4) in Wien sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Ersthelfer retteten die beiden in letzter Sekunde aus einem der Autos, unmittelbar danach geriet der Pkw in Brand, berichtete die Feuerwehr. Ein 50-Jähriger erlitt laut Wiener Berufsrettung schwere Kopfverletzungen, sein 14-jähriger Sohn kam mit Prellungen davon.

Auto geriet in Vollbrand

Die Einsatzkräfte wurden um 13.10 Uhr zu dem Auffahrunfall kurz vor der Ausfahrt zur Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Zentrum gerufen. Ein zufällig vorbeifahrendes Team des Roten Kreuzes und die Berufsrettung übernahmen die Versorgung der Verletzten von den Ersthelfern. Der Vater und sein Sohn wurden in ein Spital gebracht.