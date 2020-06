Zwei Schwestern wie Tag und Nacht

Ruth Brauer-Kvam

Ruth Brauer-Kvam

Ein Grund für das seltene Zusammentreffen liegt zum einen an dem unterschiedlichen Rhythmus der beiden.ist eher eine Frühaufsteherin (auch ein wenig bedingt durch Tochter Naomi),ist mehr die Nachteule. Und so trifft der KURIER die Schauspielerinauf einen Cappuccino in der Früh, die Musikerinauf eine hausgemachte Limonana ("mit so herrlich viel Minze, das macht einfach glücklich") am Abend.

Der Naschmarkt ist mittlerweile nicht mehr der einzige Ort, an dem man Nenis Spezialitäten kosten kann. Vor allem für laue Sommerabende sollte man sich den Tel Aviv Beach am Donaukanal vormerken. Wer die Produkte lieber zu Hause essen möchte, der kann sie sich bei einigen Spar-Filialen mitnehmen. Und für jene, die selbst im Urlaub nicht darauf verzichten wollen: Mittlerweile sind sie mit der Monkey Bar auch in Berlin vertreten.

Unterstützt wird Haya Molcho von ihren vier Söhnen (deren Initialen übrigens das Wort Neni ergeben). Sohn Nuriel trägt auch dafür Verantwortung, dass in dem Lokal derzeit die weltgrößte Instagram-Collage zu bewundern ist.