Am Mittwochnachmittag stiegen zwei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren am Leopoldauer Platz in Wien-Floridsdorf aus einem Linienbus und liefen offenbar vor dem Bus auf die Straße.

Dort wurden sie von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Die beiden Schüler erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.