Zwei Raubüberfälle in Favoriten: Täter rissen Opfer Taschen weg

Eine 55-Jährige befand sich am Montagabend am Nachhauseweg in der Wielandgasse, als ein unbekannter Täter sie von hinten zu Boden gerissen und ihr die Handtasche geraubt haben soll. Ein Passant wurde auf die Hilferufe des Opfers aufmerksam. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Schon am Sonntag war es ebenfalls in Favoriten zu eine ähnlichen Vorfall gekommen. Das Opfer, eine 47-jährige Frau, wartete kurz vor 1 Uhr gemeinsam mit einer Freundin in der Pernerstorfer Gasse auf ein Taxi. Plötzlich soll ein unbekannter Mann auf die beiden zugekommen sein und an der Handtasche des Opfers angerissen haben. Da er diese dem Opfer nicht entreißen konnte, soll der unbekannte Täter ein Messer gezückt haben. Das Opfer kam zu Sturz, als er erneut an der Handtasche zog und diesmal auch erwischen konnte.

Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin Richtung Columbusgasse und konnte mit der Beute entkommen. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Opfer blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. In beiden Fällen sind die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, aufgenommen worden.