Zwei Messerattacken in Favoriten: Täter auf der Flucht

Am Mittwochabend wurden ein 24- jähriger und ein 30-jähriger Mann in der Buchengasse von zwei Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Nach der Attacke, die sich ca. um 21.45 Uhr ereignete, sind die mutmaßlichen Täter geflüchtet.

Das 30-jährige Opfer wurde durch eine Schnittverletztung am Ellbogen verletzt, der jüngere Mann erlitt Schnitt- und Stichwunden am rechten Oberarm. Beide Opfer wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und in Spitäler gebracht.

Ähnlicher Vorfall am Viktor-Adler-Markt

Zu einem weiteren Angriff kam es einige Stunden später am Viktor-Adler-Markt. Ein 27-jähriger Mann wurde dort am Donnerstag um 1.25 Uhr durch einen ebenfalls unbekannten Täter am Unterarm verletzt, auch er erlitt Stich-und Schnittwunden.