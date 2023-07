Zwei Kinder in Wien durch heißes Öl verbrannt

Zwei Kinder haben sich Montagabend in Meidling mit heißem Öl, das vermutlich in einer Pfanne am Herd war, Verbrennungen ersten und zweiten Grades zugezogen. Etwa zehn Prozent der Haut des Dreijährigen sowie seiner einjährigen Schwester waren betroffen, so Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung.

Die Kinder wurden vom Rettungsteam erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.