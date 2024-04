Zwei-Drittel-Demokratie: Auch Wien hat ein Problem

Das unterste Einkommens-Drittel nimmt zunehmend nicht teil an politischen Beteiligungsprozessen wie zum Beispiel Wahlen (seit heute läuft die Wahl der Arbeiterkammer-Vollversammlung auch in Wien), aber auch an Bürgerinitiativen und anderen Initiativen der Stadt oder der Zivilgesellschaft.

Die Tendenz zur so genannten Zwei-Drittel-Demokratie zeichnet sich weltweit ab. "Besonders in großen Städten", betont AK-Sozialwissenschafterin Sina Moussa-Lipp .

Weniger erfolgreich ist man in manchem Wiener Flächenbezirk. So wird beispielsweise das "BewohnerInnenzentrum" der Wohnpartner in Großjedlersdorf mit großem Aufwand betrieben, die Erfolge in einem zuletzt stark zur FPÖ tendierenden Gemeindebau-Quartier sind allerdings einigermaßen überschaubar. Es gibt viele Mieter und Mieterinnen, die von der Einrichtung noch nicht einmal gehört haben.

Forscherin Moussa-Lipp nennt als Kriterien für eine bessere Einbindung des untersten Drittel mehr aufsuchende Sozial- und Demokratiearbeit, auch mehr Qualitätskontrolle. Die möchte die Stadt ab Juni mit einem neuen Büro für Mitwirkung gewährleisten. Das Büro soll eine zentrale Anlaufstelle für NGOs, die Zivilgesellschaft, aber auch magistratische Einteilungen der Stadt und für Wiener und Wienerinnen dienlich sein.

Die Demokratie-Studie wurde nicht ganz zufällig zu Beginn der Arbeiterkammer-Wahl präsentiert. Ilkim Erdost von der AK Wien appellierte daher an alle Wahlberechtigten in den Betrieben, ihr Stimmrecht zu nützen: "Gewählt werden kann an 7.600 Standorten in Wien, noch bis zum 23. April."