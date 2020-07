Zimmerbrand: Wohnhaus evakuiert

Ein umgefallenes Heizgerät löste am Freitag kurz vor sieben Uhr in der Früh am Stockholmer Platz in Wien-Favoriten einen Zimmerbrand aus. Die Berufsfeuerwehr evakuierte das Gebäude. Eine Person, 59, wurde verletzt.

Der Brand brach ersten Angaben zufolge im dritten Stock des Wohnhauses aus. Die beiden Bewohner konnten selbstständig ins Freie flüchten, vergaßen allerdings dabei, die Wohnungstür zu schließen. Laut Angaben eines Feuerwehrsprechers breitete sich deshalb der Rauch im Stiegenhaus aus. Die Berufsfeuerwehr evakuierte deshalb das Haus. Fünf Personen wurden mit Fluchtfilterhauben von Feuerwehrmännern aus dem Haus geleitet.

Um einen Deckenbrand auszuschließen, wurde in einem Teil des Zimmers der Boden abgetragen. Die Feuerwehr konnte aber sehr rasch Entwarnung geben.

Acht Personen wurden laut einem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr vor Ort in Rettungsfahrzeugen versorgt. Eine 59-jährige Mieterin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.