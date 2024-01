Zigarettenautomat in Wien gesprengt: Polizei sucht Zündler

Mit Pyrotechnik dürften die unbekannten Täter einen Zigarettenautomat in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing in die Luft gejagt haben. Auf Fotos, die die Polizei veröffentlichte, ist der völlig zerstörte Automat zu sehen, dutzende Zigarettenpackungen liegen auf dem Boden.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Davon dürften sich die Täter einige genommen und damit die Flucht ergriffen haben. Zeugen alarmierten die Polizei und gaben an, Jugendliche im Verdacht zu haben.