Zigarettenautomat gesprengt: Zwei Jugendliche flüchtig

In der Nacht auf Sonntag wurde im Wiener Bezirk Simmering ein Zigarettenautomat einer Trafik gesprengt . Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 02:45 Uhr. Mutmaßlich kamen dabei pyrotechnische Gegenstände zum Einsatz. Die Polizeiinspektion Sedlitzkygasse nahm den Sachverhalt auf, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief jedoch ohne Erfolg.

Zeuge beobachtet zwei vermummte Jugendliche

Ein Anrainer wurde durch den lauten Knall der Explosion auf den Vorfall aufmerksam. Eigenen Angaben zufolge beobachtete er anschließend zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen. Daraufhin verständigte er umgehend den Polizeinotruf. Trotz rascher Reaktion der Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Täter im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden.

Ermittlungen zu möglichem Diebstahl laufen

Ob die Verdächtigen bei der Sprengung tatsächlich Zigaretten oder Bargeld erbeutet haben, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Wien bittet Personen, die in der Tatnacht im Bereich Wien-Simmering verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.