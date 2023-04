Zeugin beobachtet Verdächtigen auf Diebestour

Polizisten aus der Donaustadt wurden am Montagabend gegen 23 Uhr wegen eines mutmaßlichen Einbruches in die Erzherzog-Karl-Straße alarmiert. Eine Anrainerin hatte einen Mann beobachtet, der über ihren Gartenzaun geklettert war und aus den dort geparkten Autos Sonnenbrillen an sich genommen hatte.

Die Frau verständigte die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte hielten den Tatverdächtigen am Grundstück an. Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurde der 32-jährige Slowake aggressiv und schlug mit einer eingegipsten Hand in Richtung der Polizisten. Der Mann wurde festgenommen. Ein später durchgeführter Alkotest ergab einen Messwert von 1,02 Promille. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen bei den weiteren Ermittlungen mit einem Fahrraddiebstahl in Verbindung bringen.

