Kinder in Donaupark angesprochen: Polizei startet Zeugenaufruf

Nach zwei Vorfällen mit Kindern im Donaupark in Wien-Donaustadt hat die Polizei am Donnerstag einen Zeugenaufruf gestartet. Bereits am 2. April hatte ein Mann eine Fünfjährige angesprochen und aufgefordert, mitzukommen. Das Kind verständigte umgehend seine Betreuungspersonen. Am vergangenen Freitag wurde eine Neunjährige von einer Hortgruppe weggelockt und am Nacken gepackt, ehe eine Passantin oder ein Passant einschritt und der Mann flüchtete. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Wiener Polizei nimmt solche Vorfälle sehr ernst und es wurden umgehend Ermittlungen durch das Landeskriminalamt aufgenommen. Das zuständige Stadtpolizeikommando hat den Streifendienst in diesem Bereich verstärkt, weiters hat die zuständige Grätzlpolizei die nahegelegenen Schulen und andere pädagogische Einrichtungen sowie die Gastronomiebetriebe im Umkreis sensibilisiert, betonte Polizeisprecherin Julia Schick.