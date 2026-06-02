Polizei warnt und erhöht Präsenz: Kinder in Wiener Donaupark belästigt

Nach zwei Vorfällen mit Kindern im Wiener Donaupark in der Donaustadt hat die Polizei ihre Präsenz in dem Bereich erhöht und weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Neunjährige war Ende Mai von einem Mann festgehalten worden, erst als ein Passant aufmerksam wurde, entfernte sich der Verdächtige. Einen weiteren Vorfall hatte es bereits Anfang April gegeben. Damals war eine Fünfjährige angesprochen und aufgefordert worden, mitzukommen. Weitere Fälle sind laut Polizei derzeit nicht bekannt.

Der jüngste Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag um 12.45 Uhr. Eine Neunjährige wurde nahe der Papstwiese Opfer der versuchten Freiheitsentziehung durch einen Unbekannten. Der Mann soll das Mädchen angesprochen und von einer Hortgruppe weggelockt haben, ehe er es am Nacken packte und festhielt. Als ein Mann die Situation bemerkte, ging der Verdächtige weg. Das Mädchen beschrieb den Täter als älteren Herrn, schlank und 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit braunen kurzen Haaren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Neunjährige blieb unverletzt. Erster Vorfall Anfang April Der erste Vorfall war am 2. April 2026 gegen 15.45 Uhr im Bereich des Kinderspielplatzes im Donaupark passiert. Ein fünfjähriges Mädchen, das im Rahmen eines Ausflugs mit einer Kindergruppe Verstecken spielte, wurde nach eigenen Angaben von einem unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, mitzukommen. Das Kind verständigte umgehend seine Betreuungspersonen. Auch damals verlief eine sofort eingeleitete Fahndung ohne Erfolg.