Zeuge alarmiert Polizei wegen mutmaßlichem Einbruch

In der Nacht auf Montag verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Wiener Polizei und gab an, dass er soeben einen Einbruch in ein Geschäftslokal beobachtet hätte. Ein Notrufbeamter der Landesleitzentrale Wien telefonierte durchgehend mit dem Zeugen und konnte aufgrund dessen Angaben die Einsatzkräfte zu dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Einbrechers führen.

Polizisten konnten schließlich einen 32-jährigen Slowaken zwischen parkenden Autos versteckt, finden und festnehmen. Der Tatverdächtige soll zuvor die Scheibe der Eingangstüre eines Geschäftslokals eingeschlagen haben. Bei dem mutmaßlichen Einbruch wurden keine Gegenstände gestohlen. Der 32-Jährige zeigte sich teilweise geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in Ihr E-Mail-Postfach: