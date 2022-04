Zentralfriedhof: Nicht einmal Gräber sind für die Ewigkeit

Seit 42 Jahren ist der 62-Jährige im Friedhofsdienst, in sechs Wochen geht er in Pension. Erlebt hat er in der Zeit viel, und vielleicht ist sie für ihn gerade deshalb „wie im Flug“ vergangen. Sein erstes, großes Begräbnis war das von Bruno Kreisky, „aber das schönste war der Falco“. Wegen der Rocker und der Musik: „Das war einfach etwas ganz anderes.“

Nach einem ganzen Berufsleben am Friedhof entwickelt man auch ein entspannteres Verhältnis zum Tod. Selbst Trauerfälle im persönlichen Umfeld sieht man irgendwann anders, „weil man weiß, dass überall täglich Menschen sterben“.